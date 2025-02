Ilrestodelcarlino.it - Cittadella contro il Corticella vale doppio

In attesa degli esiti del caso Zenith, lanon può sbagliare sul campo. Dopo 2 ko i ragazzi di Gori (nella foto) sono chiamati alla gara della svolta a San Damaso (14,30) colche insegue a -2 sull’ultimo gradino playout. "Ci attende una sfida impegnativa – ha spiegato il tecnico - uno sdiretto. Loro sono una squadra di grande gamba e sarà fondamentale vincere i duelli. Dovremo avere la giusta cattiveria". Il tecnico deve rinunciare ai soliti Fontana, Serra, Aldrovandi e Tesa, torna Martey. In mediana Manzotti a destra in pole al posto di Teresi, a sinistra Martey per Sardella, in mezzo Bertani e Mora si giocano due maglie con Marchetti e Osuji. L’8^ di ritorno: Lentigione-Forlì, Progresso-Zenith, Sasso M.-Piacenza, Sammaurese-Pistoiese, Fiorenzuola-Tau, Ravenna-Riccione, Tuttocuoio-Imolese, Prato-San Marino,