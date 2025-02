Cisgiordania tank Israele dopo 20 anni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.30 Tornano20i carri armati di Isreale nelle terre della. L'Esercito israeliano li ha dispiegati per ampliare l'operazione antiterrorismo in corso nell'area di Jenin. "E' la prima volta dall'Operazione Scudo Difensivo del 2002 che idell'Idf operano in". L'esercito ha dichiarato che questa mattina sono iniziate le operazioni in diversi villaggi vicino a Jenin e che una corazzata è impegnata nel territorio. I media palestinesi mostrano immagini dei carri armati israeliani.