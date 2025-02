Ilrestodelcarlino.it - Cinquina di Ruggiero. L’OR è inarrestabile

Reggio Emilia (42) continua la propria corsa al vertice della Serie A2, travolgendo in casa il Futsal Cornedo (26), terzo della classe, dando una chiara dimostrazione di forza. All’Arena Sport finisce 8-1 per i granata, che mantengono la vetta con 5 lunghezze sull’MGM 2000: il primo tempo spiana la strada ai padroni di casa, che segnano 4 volte, 2 con(foto) e una a testa con capitan Edinho e il giovane Mereu. Nella ripresafa tripletta con una precisa conclusione di sinistro, poi è Edinho a segnare il 6-0 a porta vuota con gli avversari protesi in avanti. Dopo il gol della bandiera di Amoroso è ancoraa segnare 2 volte (sono 5, dunque, le marcature personali del ’killer’) e a permettere ai suoi di dilagare. In B sale al 3° posto il Bagnolo calcio a 5 (27), grazie al 4-2 interno al Prato (26), regolato dalla doppietta di Conti e dalle singole di Maretti e Avino; sconfitta che fa molto male per la Real Casalgrandese (21), terzultima, sconfitta 4-3 nonostante le reti di Giordano, Bivinelli e Gallina sul campo del fanalino di coda Sangiovannese (6).