Romadailynews.it - Cina: registrato record di viaggi interregionali durante il picco della Festa di primavera

Leggi su Romadailynews.it

Il numero totale didi passeggeri in tutta laildeidi 40 giornidi, noto anche come chunyun, ha raggiunto undi 9,02 miliardi, come mostrato oggi dai dati ufficiali. Questo dato ha segnato un aumento del 7,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, secondo un team di lavoro speciale istituito per facilitare il buon funzionamentoil chunyun, che si e’ concluso ieri. Ildei, spesso definito la piu’ grande migrazione umana annuale del mondo, mette in evidenza la vasta mobilita’ e l’attivita’ economica. Con un’economia in costante ripresa e una crescente domanda di, il chunyun di quest’anno ha visto una rete di trasporti solida gestire volumi di passeggeri senza precedenti.