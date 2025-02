Romadailynews.it - Cina: paese delle meraviglie coperto di brina ad Altay

Nello Xinjiang, la natura ha messo in scena uno spettacolo affasnte: gli alberi ricoperti dibrillano come una visione poetica di “mille alberi che esplodono in fiori di pero”, mentre un mare di nuvole si riversa attraverso le valli, creando un’atmosfera onirica. Che meraviglioso paesaggio invernale! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5920546/5920546/2025-02-23/-di--ad-Agenzia Xinhua