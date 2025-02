Romadailynews.it - Cina: erede del Teatro delle ombre di Wang a Langzhong

Biao esegue uno spettacolopresso un museo deldi, nella citta’ di, nella provincia cinese sud-occidentale del Sichuan, il 19 febbraio 2025. Il, noto anche come pupazzi d’ombra, e’ un’arte popolare tradizionale cinese iscritta nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanita’ dell’UNESCO nel 2011. Ildie’ un genere rappresentativo deldi, popolare nel nord del Sichuan, nel sud-ovest della, nato con l’artistaYuansheng durante la Dinastia Qing (1644-1911), ed e’ stato tramandato di generazione in generazione da allora.Biao, 60 anni, undella settima generazione deldi, considera la conservazione e la promozione di quest’arte come la sua missione di vita.