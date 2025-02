It.insideover.com - Cina: da Jack Ma a Mr. Wang, ecco i mandarini di Xi Jinping per la sfida agli Usa

Nella Grande Sala del Popolo di Pechino non mancava nessuno. Da un lato c’era il gotha del Partito Comunista Cinese, con Xial centro, affiancato da membri del Politburo (Shi Taifeng, Li Shulei, He Lifeng), dell’Ufficio Permanente del Politburo (il premier Li Qiang,Huning, Ding Xuexiang), dal segretario generale del Consiglio di Stato (Wu Zhenglong) e dal vice direttore dell’Ufficio della Commissione Centrale per l’Approfondimento Completo delle Riforme (Mu Hong). Di fronte si ergevano, come statue di pietra, i capi delle 18 più importanti aziende tecnologiche private della. Gente del calibro diMa, il fondatore di Alibaba, ritornato sotto i riflettori pubblici dopo anni di oblio; Ren Zhengfei, presidente di Huawei;Chuanfu, l’ideatore di BYD; e anche Liang Wenfeng, l’ultimo arrivato, appena salito alla ribalta grazie al modello di intelligenza artificiale di DeepSeek.