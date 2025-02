Romadailynews.it - Cina: completate due navi per installazione di ingegneria marina di nuova generazione

Leper l’disviluppate autonomamente dalla, Zhigao e Zhiyuan, sono stateoggi a Nantong, nella provincia cinese del Jiangsu, secondo quanto riportato da Science and Technology Daily. I principali compiti dei due vascelli sono il trasporto delle turbine eoliche verso il mare aperto e l’. Possono operare a 100 chilometri dalla costa, offrendo un forte supporto per i progetti di energia eolica offshore del Paese. Si tratta della quartadi attrezzature per l’energia eolica offshore della, il che significa che hanno una forte resistenza al vento e alle onde, eccellenti capacita’ dicomplessiva e un elevato livello di efficienza operativa e intelligenza, secondo il rapporto. Lesono in grado di installare un set di turbine eoliche offshore in tre giorni, il 30% piu’ velocemente rispetto alle attrezzature di terza, ha dichiarato Zhang Weifeng, ingegnere capo di una compagnia di costruzione diaffiliata a PowerChina.