Le tecnologie e i prodotti open-source di modelli di grandi dimensioni sono protagonisti alla, in corso a Shanghai da venerdi’ a oggi. L’evento ha riunito le principali aziende cinesi e internazionali di intelligenza artificiale (IA) per presentare le loro ultime tecnologie e soluzioni, attirando sviluppatori, scienziati e investitori da tutto il mondo. Durante la conferenza, un robot umanoide sviluppato dall’azienda cinese Unitree Robotics – famosa per i suoi robot ballerini protagonisti del gala della Festa di primavera trasmesso in televisione a livello nazionale in– ha camminato con il cane robot dell’azienda, attirando un pubblico entusiasta. “Con il supporto di una vasta base di sviluppatori, l’intelligenza artificiale sta crescendo rapidamente, in particolare grazie ai recenti progressi nelle tecnologie e nei prodotti open-source di modelli di grandi dimensioni, che creano nuove opportunita’ e spazi per lo sviluppo dell’dell’intelligenza artificiale in”, ha dichiarato Xiong Jijun, vice ministro dell’e della Tecnologia dell’informazione, durante un discorso alla conferenza ieri.