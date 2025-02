Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo, presentato il team Paletti. Aleotti tredicesimo alla Vuelta Andalucia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Presso il Museo Stanguellini a Modena è statoiledGiovanniha confermato il 13° posto nella generale e primo degli italiani. Nel salone del Museo Stanguellini tra le auto storiche del fondatore Vittorio tenute magnificamente dnipote Francesca, la presidente Monica Gironi con la vice Elisabettahannola pattuglia dei sette allievi che difenderanno i colori della società fondata da Luciano, con la presenza del presidente regionale della federPierluigi De Vitis e di quello provinciale Enzo Varini che si sono congratulati con i dirigenti per l’impegno profuso nell’allestire tra mille difficoltà la società che sarà al via della stagione su strada che prenderà il via nel modenese il 30 marzo con la classica Fioritura a Vignola.