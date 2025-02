Ciclismo | Pogacar senza rivali vince anche l’ultima tappa e si aggiudica l’UAE Tour 2025

Leggi su Sportface.it

Tadejsemplicementealcuni. Lo sloveno ha infatti vinto la settima e ultimadele ha conquistato la corsa a tappe negli Emirati Arabi Uniti. Il fuoriclasse della UAE Team Emirates ha sbaragliato la concorrenzanella frazione conclusiva, con partenza dall’Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium e arrivo Jebel Hafeet, con ultimi km in salita. Ed è proprio sulle rampe conclusive che il campione del mondo in carica, nonché detentore di Giro d’Italia ede France, ha staccato agevolmente ie ha creato il vuoto, certificando il suo terzo trionfo nella corsa a tappe principale di questo periodo embrionale della nuova stagione di. Secondo posto oggi per l’azzurro Giulio Ciccone (Lidl Trek), terzo lo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain Victorious).