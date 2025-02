Sport.quotidiano.net - Ciclismo: l'U.C. Empolese ha la squadra più numerosa della Toscana

Empoli,23 febbraio 2025 - Orgoglio e vanto per l’Unione Ciclisticafondata nel 1977 (tra due anni le nozze d’oro). Tra le società toscane giovanili è quella che ha nel 2025 il maggior numero di atleti, ben 35 con tre squadre, giovanissimi, esordienti e allievi, oltre a una decina di cicloamatori. Un dato ricordato con piacere dal presidentesocietà biancoazzurra Gianluca Chiti e dai suoi collaboratori in occasionepresentazione ufficiale tenuta all’Oasi al Lago, presenti i dirigentiFederMenichetti, Fogli e Bartalucci. La società è reduce da un 2024 brillante per i risultati e per l’organizzazione del Campionato Toscano allievi, ed i suoi dirigenti confidano in un’altra annata di soddisfazioni con iniziative come quella dell’Day per reclutare giovani da avviare al