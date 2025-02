Sport.quotidiano.net - Ciclismo. il Gp Baronti a Cerbaia di Lamporecchio su RaiSport

, 23 febbraio 2025 – Una notizia che farà piacere agli sportivi e soprattutto agli appassionati di, anche perché non è facile per la categoria juniores andare in Rai per circa mezzora. La bella novità sarà proposta domenica 2 marzo quando adicon il Gran Premio Giulianosi aprirà la stagione 2025. Alessio e Stefanoper ricordare il loro padre Giuliano, si sono assicurati le riprese Tv su Rai Sport Canale 58, che trasmetterà in differita qualche ora più tardi la gara pistoiese organizzata dal Team Franco Ballerini. L’orario comunicato quello dalle 17,25 alle 17,55; trenta minuti per ricordare ancora con maggiore forza e visibilità Giuliano, e quanto questo personaggio carismatico ha fatto per ilnazionale e toscano.