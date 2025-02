Sport.quotidiano.net - Ciclismo, a Lorello sul compagno di colori Regnanti il Gp La Torre

Fucecchio, 23 febbraio 2025 – Organizzato dall’U.C1949, e qui vanno fatti i soliti complimenti alla famiglia di Rino Testai con i figli Simone e Alessandro, con l’ausilio prezioso e la collaborazione del Gruppo Motociclisti Pistoiesi, si è svolto il 63° Gran Premio La-Memorial Simonetto Campigli a ricordare un appassionato che per tanti anni è stato un organizzatore della corsa. Quattro i dominatori della corsa ed alla fine ad imporsi sul traguardo di Piazza S.Gregorio al termine di 26 giri del classico e non facile circuito collinare, è stato il brillante Riccardosuldi squadragià brillante protagonista nella Firenze-Empoli. Una splendida doppietta per il Team Hopplà di patron Claudio Lastrucci diretta da Stefano Roncalli, e due atleti che hanno saputo gestire la corsa sul piano tattico essendo in superiorità numerica, mentre nella Top ten per la squadra fiorentina anche Manenti e Bruno.