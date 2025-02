Chietitoday.it - Ci risiamo: c'è di nuovo una buca in via Spatocco

Leggi su Chietitoday.it

Unaprofonda si è riformata nei giorni scorsi in via Generale Carloa Chieti, vicino alle scuole medie Chairini.A segnalarlo è un lettore che scattato le foto. La strada era stata sistemata solo qualche mese fa, ma ora sembra che il pericolo per automobilisti e pedoni sia.