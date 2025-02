Oasport.it - Christof Innerhofer accarezza il ritorno in top-10 a 40 anni: “Mi sono divertito, ci metto sempre tutto”

si è comportato da autentico highlander nel superG di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena nella località svizzera. L’altoatesino ci metteil cuore e a 40porta in pista l’entusiasmo di un ragazzino, dandoil massimo dal punto di vista agonistico nonostante le primavere che avanzano. Il nostro portacolori, sceso con il pettorale numero 30, ha chiuso in dodicesima posizione con un ritardo di 93 centesimi dal padrone di casa Marco Odermatt, capace di vincere la gara davanti al connazionale Alexis Monney e al nostro Dominik Paris.ha tagliato il traguardo al decimo posto e sperava di poter festeggiare ilin top-10 a duedi distanza dall’ultima volta (fu decimo nel superG di Cortina d’Ampezzo del 29 gennaio 2023), ma poi gli inserimenti dello sloveno Miha Hrobat e dell’austriaco Andreas Ploier lo hanno fatto scivolare indietro di un paio di posizioni.