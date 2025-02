Oasport.it - Christian Scaroni vince il Tour des Alpes Maritimes. A Godon l’ultima tappa

Il francese Dorianha vinto la secondadeldeset du Var, imponendosi in una volata a ranghi ristretti sul traguardo di Vence dopo 132 km di fatica lungo un percorso variegato che nel finale ha proposto il Montée de la Sine (3,6 km al 5,3% di pendenza media, GPM posto a quattro chilometri dall’arrivo).L’alfiere della Decathlon AG2R La Mondiale ha regolato il britannico Joseph Blackmore (Israel-Premier Tech) e un brillante Nicola Conci (XDS Astana), in top-10 anche Simone Gualdi (settimo, Intermarché-Wanty), mentre Lorenzo Fortunato (XDS Astana) ha concluso al tredicesimo posto supportando al meglio i propri compagni di squadra.ha tagliato il traguardo in ventesima posizione, ma è riuscito a conquistare la classifica generale dopo che si era imposto nella frazione di ieri.