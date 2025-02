Isaechia.it - Chiara Pompei, ecco dove e quando vedremo l’epilogo del suo trono a Uomini e Donne: l’annuncio ufficiale

Leggi su Isaechia.it

La redazione diha comunicatoverrà pubblicato il filmato in cui la tronistaabbandonerà il dating show.Come anticipato dalla registrazione diavvenuta lo scorso 11 gennaio,ha deciso di lasciare ilin seguito al clamoroso retroscena emerso dopo la sua presentazione (QUI i dettagli). “ha abbandonato iltornando da Riccardo (il fidanzato!). I due avevano fatto il provino per Temptation Island e stavano già insieme. Lui è stato molto attaccato, poi sono rientrati in studio esi è detta innamorata. Lascia iled esce con lui!“, hanno riferito coloro che erano presenti alla registrazione.Quello di, dunque, è stato ilpiù breve nella storia di(ha fatto circa due esterne, ma non le hanno mandate in onda) e il suo epilogo sarebbe dovuto andare in onda tra giovedì e venerdì scorso.