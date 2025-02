Biccy.it - Chi vincerà l’Eurovision? Previsione dopo l’arrivo di Lucio Corsi

Leggi su Biccy.it

che Olly ha declinato l’offerta, che invece è stata colta al volo da, vediamo chisecondo gli scommettitori. Mancano ancora 79 giorni all’inizio del festival musicale che avrà luogo a Basilea, ma adesso che sappiamo il nome del nostro rappresentante possiamo vedere com’è stato accolto l’annuncio dai bookmaker.L’Italia al momento è al dodicesimo posto, ma in salita (con il 3% di possibilità di vittoria), sopra di noi i Paesi bassi, la Repubblica Ceca con Adonxs, L’Austria con JJ e il Belgio con Red Sebastian, mentre il podio ci sono la Francia con Louane, la Finlandia con Erika Vikman e al primo posto la Svezia, che però non ha ancora un rappresentante, anche se molti danno Måns Zelmerlöw per vincitore del Melodifestivalen 2025. San Marino invece adesso è solo al trentunesimo posto, Il/la suo/a rappresentante verrà scelto/a l’otto marzo al San Marino Song Contest, evento che sarà condotto da Francesco Facchinetti e Flora Canto.