Quotidiano.net - Chi ha vinto le elezioni in Germania 2025 e cosa succede ora: coalizione Kenya o Germania?

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 febbraio– I primi exit poll sull’esito del voto inconfermano le previsioni, ma aprono più di una incognita sull'ipotesi di Grosse Koalition al Bundestag, tra Cdu-Csu e Spd. Potrebbero infatti non bastare i numeri dei conservatori dell'Unione (al momento fermi al 28,8% di preferenze) e quelli dei socialdemocratici (al 16,2%) per formare una Grosse Koalition, col risultato che sia necessaria unaa tre. Ma c’è il nodo sull’eventuale terzo partito. Friedrich Merz (R), leader of Germany's conservative Christian Democratic Union (CDU) and his party's main candidate for chancellor, reacts as he addresses supporters next to Bavaria's State Premier and Leader of the conservative Christian Social Union (CSU) Markus Soeder (C) and CDU Secretary General Carsten Linnemann (L) after the first exit polls in the German general elections were announced on TV during the electoral evening in Berlin on February 23,