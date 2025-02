Metropolitanmagazine.it - Chi è Donatella Tipaldi, la moglie di Carmine Recano: “La mia spalla, mi segue ovunque”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, noto per interpretare il ruolo del Comandante Massimo Esposito nella serie televisiva di successo Mare Fuori, si è sposato l’anno scorso con la compagna. La cerimonia si è svolta nel Castello di Acerra, in provincia di Napoli. Un matrimonio con funzione civile, al quale hanno partecipato anche i figli della coppia, Gennaro e Mirea, nati rispettivamente nel 2020 e nel 2022.e l’inizio della sua carrieraNato a Secondigliano 43 anni fa,ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema e della televisione da giovanissimo. Come da lui stesso dichiarato a Vanity Fair: “Un mio amico, che per risolvere qualche problema di socializzazione aveva iniziato a frequentare dei corsi di recitazione, mi aveva chiesto di accompagnarlo al provino per un film di Aurelio Grimaldi.