Ilrestodelcarlino.it - "Chi è andato via non torna. I paesi rischiano di morire"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono stanchi di vivere nelle casette, gli arquatani. Ma i cantieri che avanzano rappresentano un bel segnale e consentono loro di guardare con fiducia al futuro. Nelle Sae bisogna adattarsi, facendo di necessità virtù, consapevoli però del fatto che al più presto si potràre ognuno nelle proprie abitazioni. Ne è convinto anche Alessandro Petrucci, uno dei titolari della storica macelleria del paese, che ad Arquata rappresenta ormai una sorta di ‘istituzione’. Il commerciante vive in una casetta da sessanta metri quadrati, insieme alla moglie e ai suoi tre figli. Petrucci, come si sta nelle Sae? "Beh, non posso negare il fatto che stiamo abbastanza stretti. In cinque, infatti, non è facile riuscire ad avere i giusti spazi in un modulo così piccolo. Però quando mi aveva assegnato la casetta avevo soltanto due figli, pertanto avevo diritto a quella di dimensioni medie.