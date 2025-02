Liberoquotidiano.it - Che tristezza il comico che augura l'ictus a Salvini

Scusa, se ti auguro un. All'incrocio pericoloso tra propaganda e satira si sono schiantati ilveneto -albanese Xhuliano Dule e il conduttore romano -nazareno Diego Bianchi, Zoro in arte, forse perché a Trastevere gli hanno mangiato una “erre”, Zero in fair-play, se ti capita di non pensarla come lui. Ne sa qualcosa il vicepremier leghista Matteo. Da quando ha scoperto che Giorgia Meloni ha un buon rapporto con il leader di Tirana, Edi Rama, e che sta tentando di trasferire dall'altra sponda dell'Adriatico gli immigrati clandestini in attesa di rimpatrio, il tuttofare di Propaganda Live ha arruolato nella sua squadra Dule, attore specializzato in monologhi che tentano di far ridere, mestiere difficilissimo. Ilperò ha un compito facilitato: l'ilarità del pubblico infatti è garantita, basta che lui spari a zero contro il governo e qualche suo esponente, che è la regola principale dell'ingaggio.