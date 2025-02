.com - Che tempo che fa, tra gli ospiti Giorgia, Roberto Saviano e Cecilia Sala

Cheche fa, tra glidi domenica 23 febbraio 2025 ci sono, i ComaCose,, Cristiano Malgioglio, Emanuela Fanelli,e il Mago ForestDomenica 23 febbraio 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con Cheche fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura.della puntata:, una delle voci italiane più amate in assoluto, protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo con La cura per me, brano sul podio in radio e in FIMI, e dove ha vinto la serata delle cover con Skyfall di Adele insieme ad Annalisa; in oltre 30 anni di straordinaria carriera,ha collezionato innumerevoli dischi di platino e una serie di brani senza, collaborando con grandi artisti, anche internazionali, come Ray Charles, Lionel Richie, Herbie Hancock e Alicia Keys;– foto di Paolo Santambrogio, autore del documentario in due parti Mauro Rostagno.