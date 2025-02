Movieplayer.it - Che tempo che fa, ospiti 23 febbraio 2025: anche Giorgia ed Emanuela Fanelli da Fabio Fazio sul Nove

Nuovo appuntamento, stasera sula partire dalle 19:30, con Cheche fa. Nella puntata di domenica 23in studio ci saranno, Cristiano Malgioglio e i ComaCose. Stasera sulin streaming su discovery+), dalle ore 19:30, appuntamento con una nuova puntata di CheChe Fa. Insieme aci saranno molti, e tornerà naturalmente il cast fisso, con Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani,la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Giallo sulla presenza di Luciana Littizzetto in studio, che dovrebbe però collegarsi da casa, ancora convalescente per una pancreatite. Cheche fa,23Se la scorsa settimana Lucio Corsi (che ci rappresenterà all'Eurovision) aveva inaugurato le ospitate da Sanremo, in questa domenica 23