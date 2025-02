Liberoquotidiano.it - "Che hai criminale": scoppia la rissa tra Kyrgios e Becker, tutta "colpa" di Jannik Sinner | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Borisall'attacco di Nickdopo le crisi isteriche dell'australiano su. Lo sfogo parte dalla foto creata con l'intelligenza artificiale postata da un utente su X in cui nell'anno di grazia 2084afferma: "Ti ho raccontato di quandoha fallito due test antidoping? Tutto il sistema è truccato! Perché l'establishment non fa niente? Ecco perché non ho mai vinto un titolo importante!". E un infermiere risponde: "Nick, hai fatto ancora la cacca nel pannolino?". Eha condiviso il posto accompagnandolo da un sorriso. Finito qui? No, nemmeno per sogno. Nicknon è rimasto a gurdare e così ha deciso di replicare subito: "Cosa succede crimnale?". Un vero e proprio insulto seppur riferito a una vecchia storia per cuiè stato condannato a 30 mesi per bancarotta fraudolenta.