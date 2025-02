Sport.quotidiano.net - Che debutto. Chivu: "Bravissimi contro una squadra da Champions»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Buona la prima per Cristianche alin serie A e sulla panchina del Parma esce con una vittoria dal Tardini. Per l’allenatore rumeno un successo che vale ancora di più considerando che i Ducali riescono momentaneamente a uscire dalla zona retrocessione grazie a questi tre punti. Al termine dell’in, il neo allenatore del Parma ha analizzato così la vittoria nel derby della via Emilia: "Abbiamo cercato di togliere i riferimenti e di farli sentire meno forti, trovare punti deboli non è facile. Affrontare il Bologna non è mai semplice, è costruita per fare la, ma nonostante il dominio e il pallino del gioco hanno fatto un tiro in porta. Abbiamo sfruttato le ripartenze, il gioco non è stato quello che volevamo però alla fine in questo momento il bello conta poco e ci serve fare punti per rimanere in A".