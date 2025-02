Ilgiorno.it - Cermenate, scontro auto-moto: muore centauro di 24 anni

(Como), 23 febbraio 2025 - Un giovaneciclista di 24è morto in seguito alle ferite riportate dopo locon unsulla Statale dei Giovi. Il terribile incidente è avvenuto alle 14.30, il ragazzo stava viaggiando in direzione Como in sella alla sua Kawasaki e stava effettuando un sorpasso quando l'che procedeva di fronte a lui ha svoltato, l'urto è stato inevitabile e violentissimo. Ladel giovane è carambolata per diversi metri arrestando la sua corsa fuori dalla carreggiata, nel prato di un privato. Nonostante indossasse il casco, ilha riportato traumi gravissimi. I soccorritori, giunti sul posto, hanno immediatamente intuito la difficoltà della situazione, allertando l'elisoccorso che è atterrato in paese. Una volta stabilizzato, ilciclista è stato portato in volo all'ospedale Sant'Anna di Como dove, nonostante le cure ed morto dopo alcune ore, proprio a causa della gravità delle ferite e i traumi riportati in seguito allo