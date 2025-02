Ilgiorno.it - Centro antiviolenza. Già 15 aspiranti volontarie

Nuovein arrivo per l’associazione “Orsa Minore” di Lodi, che gestisce il localeanti violenza (numero 3313495221), "dopo la presentazione del corso, 20 donne interessate e 15 già iscritte". È stato presentato ieri, nella sede di Fondazione comunitaria, il corso di formazione per, promosso proprio dall’associazione di Lodi. "Il bilancio degli interventi registrati nel 2024, confrontati con quelli del 2023, parla di un ulteriore aumento del grave fenomeno – ha ribadito la presidente di “Orsa Minore” Paola Metalla –. Le donne che si sono rivolte aldi Lodi nel 2024, infatti, sono state 396. Per 208 di loro sono stati predisposti percorsi di prima accoglienza (per capire se si trattava di violenza o alta conflittualità) e ci sono state 165 prese in carico.