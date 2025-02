Ilgiorno.it - Centinaia protestano in piazza della Loggia

Leggi su Ilgiorno.it

BRESCIAAlla fine è partito dail corteo contro il Ddl Sicurezza, nonostante la prescrizioneQuestura che aveva indicatoVittoria come punto di partenza. Non ci sono stati, comunque, disordini, tra ledi antagonisti in corteo e le forze dell’ordine, come invece era accaduto nella manifestazione del 28 dicembre inVittoria (anche lì non era stata rispettata la prescrizioneQuestura, e questo aveva portato agli scontri). Diversei manifestanti, per circa una quarantina di realtà del territorio aderenti, che hanno portato per le vie di Brescia il loro disappunto contro il disegno di legge voluto dal Governo Meloni. "Finalmente dopo tanti anni una rivendicazione politica e pubblica importante parte dache oggi ci siamo ripresi – ha commentato Umberto Gobbi, portavoce di Diritti per tutti -.