Lanazione.it - Cenaia, big match a Castelnuovo. Tutte le partite della giornata

Leggi su Lanazione.it

Nella parte altaclassifica ildi mister Sena si reca in trasferta aGarfagnana. Una partita di alto profilo visto che entrambe le squadre in questo momento viaggiano appaiate in piena lotta per i play off. I verdi arancioni delvengono da un pareggio interno con la Sestese mentre invece ilha collezionato quattro sconfitte nelle ultime quattro giornate di campionato. La compagine garfagnina scenderà in campo con la voglia di tornare a far crescere la sua classifica. Pertanto ilsarà chiamato a dare una risposta convincente. "Purtroppo avremo delle assenze importanti – dice il responsabile comunicazionesocietà – due assenti per squalifica, Rossi e Puccini, ma anche Quilici è in forse. Cercheremo di portare via un risultato positivo".