Ceferin | La nuova Champions è molto più incerta sponsor e tv sono molto soddisfatti

Aleksander, presidente della Uefa, ha rilasciato un’intervista al sito sloveno Delo. Ha parlato del nuovo formato della Champions League andato in scena quest’anno ma non solo.«Ho sentito solo risposte positive. Inizialmente l’attenzione era rivolta ai critici che compaiono ogni volta che c’è un cambiamento. Stimo che il 99 percento delle persone sia soddisfatto dellaChampions League. La competizione è ancora più imprevedibile di prima: nessuno sapeva fino all’ultimo momento se si sarebbe qualificato. È stato un successo e gli ascolti della Champions Leagueeccellenti. Tutte e tre le competizioni, tra cui l’Europa League e la Conference League, vanno bene. Glicontenti che anche i team più piccoli abbiano l’opportunità di partecipare. Ora tutti vorrebbero salire a bordo e investire ancora di più nelle competizioni Uefa, e questo vale anche per la televisione e le altre emittenti che siassicurate la copertura delle partite».