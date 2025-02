Cityrumors.it - “C’è una bomba a bordo sull’aereo”, si alzano i caccia e lo scortano: cosa sta succedendo VIDEO

Si tratta del volo dell’American Airlines AA292 partito da New York a Delhi, l’emergenza è scattata mentre a pochi passi dall’ItaliaDramma ad alta quota nei cieli d’Europa. Mentre stava sorvolando il Mar Caspio, un volo dell’American Airlines, che era partito da New York diretto a New Delhi e aveva a285 passeggeri a, ha dovuto cambiare immediatamente la rotta perché è arrivata una segnalazione di un allarmeall’interno del velivolo.“C’è una”, sie losta(Ansa Foto) Cityrumors.itSi trattava del volo AA292 dell’American Airlines ed è dovuto atterrare di corsa all’aeroporto di Fiumicino a Roma. Questo almeno è quello che stato deciso dalle forze aeree internazionali, con addirittura dueche si sono alzati in cielo per scortare l’aereo fino allo scalo romano.