C’è un Buffon che segna a raffica | il figlio d’arte trascina il Pisa Primavera alla vittoria

, 23 febbraio 2025 - Dopo un digiuno lungo sette giornate, ilritrova il sorriso grazie a unaimportante contro l’Ascoli, imponendosi con il punteggio di 3-1. Are i nerazzurri ci ha pensato, il 17enne attaccante che porta un cognome pesante, con una doppietta nei primi minuti della ripresa. Un successo fondamentale per la squadra di Innocenti, che ritrova fiducia e tre punti preziosi. La partita si è accesa subito dopo l’intervallo, con ilche ha trovato il vantaggio al 46' grazie a, bravo a farsi trovare pronto. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi per l’Ascoli che, al 49', è ancoraa colpire, siglando la personale doppietta e portando ilsul 2-0. Un colpo che ha mandato in tilt i marchigiani, puniti poco dopo dal tris firmato da Casarosa al 55'.