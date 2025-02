Isaechia.it - C’è Posta per Te, Rosa delusa dalla madre chiude la busta: “Mi è m0rta l’idea che avevo di mia mamma!”

Leggi su Isaechia.it

Tante emozioni, dissapori familiari, tradimenti e anche un po’ di ironia nella sesta puntata di C’èper Te, il fortunato programma di Maria De Filippi andato in onda ieri sera.Ancora una volta il people show più longevo della televisione italiana con le sue ventotto edizioni in attivo ha offerto ai suoi fedeli telespettatori un susseguirsi di storie che hanno coinvolto il popolo social, sempre molto attivo sul web. Ospiti d’eccezione due amatissimi protagonisti della musica e del calcio: il cantante Mahmood – reduce dal Festival di Sanremo dove è stato uno dei co-conduttori – e il calciatore della Roma Paulo Dybala.A coinvolgere in particolar modo l’attenzione del pubblico presente negli studi di C’èper te e dei telespettatori è stata la storia di Nancy e.Nancy è una donna rimasta vedova ancora giovane.