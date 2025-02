Tvzap.it - “C’è posta per te”, Rosa chiude la busta davanti alla madre in lacrime (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News tv. “C’èper te”,lain: Maria a disagio – Nella quarta storia raccontata a C’èper te spazio ad una storia davvero singolare.ha rotto ogni rapporto con laNancy. Il motivo è legatomorte prematura del padre. Secondo la ragazza, lasi è rifatta una vita troppo velocemente dopo la scomparsa del marito. Inoltre la figlia ha accusato ladi non averla assistita mentre stava soffrendo. ( dopo le foto)Leggi anche: “Grande Fratello”, Stefania trova un bigliettino e quando lo legge non riesce a crederciLeggi anche: Grande Fratello, Yulia smascherata proprio da lui, bomba sganciata: “Dormiamo insieme”“C’èper te”,lain)La signora Nancy ha scritto a C’èper te per la figlia, sposata con Nunzio.