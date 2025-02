Quotidiano.net - Caso Almasri, l’atto d’accusa della Cpi. L’Italia studia la risposta

Una memoria con cui replicare alle accuseCorte penale internazionale. Il Governo è al lavoro per definire toni e contornida inviare, entro il 17 marzo, alla Cpi che in documento di 14 pagine ha formalmente chiesto di deferireall’Assemblea degli Stati e al Consiglio di sicurezza dell’Onu per il mancato arresto di Osama, accusato di torture e crimini contro l’umanità. Un atto in cui il procuratore Karim Khan mette in fila tutte le contestazioni mosse al governo su quanto avvenuto tra il 19 e il 21 gennaio: dal fermo a Torino, all’espulsione e rimpatrio del generale libico.? In via Arenula si sta valutando la strategia da intraprendere: puntare al contrattacco o limitarsi ad una difesa di quanto compiuto. Nel documento a cui sta lavorando il dicastero si segnalerebbero una serie di incongruenze nelle procedure attivate per il mandato di arresto del comandante libico.