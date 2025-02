Ildifforme.it - Cartolina da Berlino: l’Unione europea è viva e la democrazia ha un futuro. Populismi e aspiranti autocrati possono essere sconfitti. Ora correre

Leggi su Ildifforme.it

Il voto tedesco è storico per tre ragioni: la Cdu-Csu ha vinto le elezioni e i protonazisti di AfD aumentano ma sono ininfluenti per formare il governo; l’affluenza alle urne, superiore all’80%, la più alta degli ultimi 40 anni; Musk è Putin sonocon AfD. Trump deve rivedere molto della sua strategia verso l’Europa. L’Ue sembrava finita, da questa sera però appare molto meno malmessa e ritrova la via delL'articolodae laha un. Oraproviene da Il Difforme.