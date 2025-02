Quotidiano.net - Carri armati israeliani schierati in Cisgiordania per operazione antiterrorismo a Jenin

L'esercito israeliano ha schierato iinmentre espande l'in corso nell'area di: è la prima volta dall''Scudo difensivo' del 2002 che i tank dell'Idf operano in. Le truppe della Brigata di fanteria Nahal e dell'Unità di commando Duvdevan, scrive il Times of Israel, hanno iniziato le operazioni in diversi villaggi vicino aquesta mattina, afferma l'esercito. Allo stesso tempo, un plotone della 188ma Brigata corazzata si sta preparando a operare a. I media palestinesi hanno pubblicato immagini che mostrano trenell'area.