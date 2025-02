Ilrestodelcarlino.it - Carrarese in vantaggio due volte. Pareggio agguantato nel finale

REGGIANA 22 REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Sosa (23’st Maggio), Libutti; Ignacchiti, Kabashi (14’st Vido), Sersanti; Vergara (23’st Gondo), Portanova (23’st Marras); Girma (35’st Cigarini). A disp.: Esosa, Sposito, Stulac, Fiamozzi, Urso, Kumi, Nahounou. All. Viali(3-5-1-1): Fiorillo; Oliana, Guarino, Imperiale; Zanon (15’st Bouah), Zuelli, Schiavi (39’st Capezzi), Giovane (23’st Manzari), Cicconi (39’st Belloni); Melegoni (23’st Cherubini); Finotto. A disp.: Ravaglia, Mazzi, Illanes, Milanese, Cavion, Fontanarosa, Torregrossa. All. Calabro Arbitro: Rutella (Vigile e Pedone); IV ufficiale Poli; Var Di Martino, Avar Nasca Reti: Guarino al 10’pt, Girma (R) al 26’pt, Zuelli (C) al 12’st, Vido (R) al 37s’st. Note: spettatori 8.929, per un incasso lordo di euro 98.