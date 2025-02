Ilgiorno.it - Caro Papa. Il suo esempio ci illumina

ParsiFrancesco, quando, nel 2021, Le inviai il mio quinto romanzo “Stjepan, detto Jesus il figlio”, Lei non soltanto lo lesse ma mi inviò subito una bellissima lettera di commento che terminava con la frase: "Preghi per me". Non ho mai utilizzato questa lettera che ho incorniciato e tenuto per me. Ma, già da allora, ho sempre pensato e sentito che Lei è una persona che ha fatto del Vangelo una pratica di vita che Le fa mettere al primo posto le persone quando la incontrano, la ricercano, le richiedono attenzione, rispetto, preghiera. E non ricerca il potere che allontana il pastore dal suo gregge. Pensare che, oggi, Lei sta male ma affronta quel male con serenità e coraggio costituisce per me, come per milioni di persone, unda seguire. Lei non ha paura della malattia e della morte poiché sono parti integranti del percorso di tutti e come affrontarle è ribadire che, se la vita va intesa come un dono, la malattia e la morte vanno affrontate per dimostrare, fino in fondo, che veramente un dono lo è.