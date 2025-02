Quotidiano.net - Caro bollette, servono 3 miliardi per gli aiuti

Governo al lavoro per trovare la quadra sulle misure e le risorse a sostegno del decreto contro il, che alleggerisca il peso a famiglie e imprese. Obiettivo, "dare una mano ai fragili", assicura il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. I pilastri su cui basare il provvedimento sono stati individuati, ma il nodo da sciogliere resta quello delle risorse, che dovrebbero aggirarsi intorno ai 3di euro per sei mesi. Seicento milioni potrebbero essere recuperati dalle aste Ets (Emission trading system, la tassa sulle emissioni di Co2), per sostenere le aziende energivore ma anche le Pmi. Intervenire con la finanza pubblica, con crediti d’imposta ed eliminazione degli oneri di sistema oggi non si può. Vista l’emergenza dei costi elevati dell’energia, il dossier ha una certa urgenza e dovrebbe finire martedì sul tavolo del consiglio dei ministri, assieme al disegno di legge delega sul nucleare che è pronto, come annunciato dallo stesso Pichetto.