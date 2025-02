Quotidiano.net - Carnival luminosa: innovazione a bordo. Il nuovo collettore vince in efficienza

La società del Gruppo Georg Fischer, in collaborazione con Mec.Ship, ha optato per una soluzione caratterizzata da materiali plastici leggeri, esenti da corrosione e privi di manutenzione. Il risultato: deterioramento minimo e maggioreè una nave da crociera lunga 300 metri costruita da Fincantieri, ha iniziato la sua vita operativa nel 2009 con il nome di Costaper poi essere ceduta, nel 2022, aCruise Line. Nello stesso anno, prima del passaggio alla compagnia statunitense, l’allora proprietaria Costa decise di sostituire ilper acqua calda e fredda a causa dei segni di corrosione che lo stesso mostrava. Al momento della costruzione era stato infatti installato un sistema metallico, scelta dettata dalla complessità del design dele dagli spazi in cui andava collocato.