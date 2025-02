Ilrestodelcarlino.it - Carnevale storico nelle vie di Barigazzo

Oggi nella frazione dici sarà una rievocazione deldi una volta "passando per i borghi del paese tra una cantata e un bicchiere di vino". Il ’Caranval d’na volta’ è infatti una rievocazione di come veniva vissuto questo periodo nei primi del ‘900, passando per i borghi del paese tra balli, canti, commedie dialettali, sempre accompagnati da buon vino e tanto buon cibo. L’evento è organizzato dal Gruppo Folkloristicodi. Il programma prevede alle 14,30 la partenza del corteo da ’La Pardera’, dalle 15 alle 17 circa sostevarie borgate del paese con balli, musiche, scenette, vino, frappe e dolci per tutti, e alle e 17 circa arrivo nel salone parrocchiale con rinfresco per tutti a cui seguirà la festa. Quello diè unche affonda le radici alla fine dell’Ottocento, o anche prima.