Lanazione.it - Carnevale, lo spettacolo prosegue. Si va verso la domenica dei record

Ildi Foiano della Chiana entra nel vivo con il terzo corso mascherato, pronto a colorare il borgo toscano in occasione della sua 486 esima edizione. È tutto pronto, infatti, per dare inizio a questa terzadi festa, con un programma ricco di eventi e novità. Il weekendsco è iniziato venerdì 21 con la Carnival Réunion, un incontro di musicisti di diverse generazioni per una serata di musica all’interno della Galleria Furio Del Furia. Gli appuntamenti proseguono oggi con una serie di iniziative coinvolgenti. Dalle 9 alle 13 l’annullo filatelico speciale del. Alle 11 il racconto "Un po’ di storia e tanta fantasia" di Enzo Ferraro nella sala del. Alla stessa ora, ma all’esterno, il raduno nazionale delle Harley Davidson con i motociclisti in maschera.