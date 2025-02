Ilfattoquotidiano.it - Carnevale, in fiamme un carro a Pontecorvo (Frosinone): tre feriti tra cui due bambini

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono tre inell’incendio che ha distrutto unallegorico durante la sfilata per le strade del centro cittadino di). Si tratta di duee di una donna: due di loro sono moglie e figlio del capoed erano sulla struttura che ha preso fuoco. I tresono stati trasall’ospedale di Cassino. In Pronto Soccorso a due di loro sono state refertate ustioni non gravi, al secondo bambino invece sono state riscontrate ustioni più importanti ma comunque non tali da metterne in pericolo la vita.Per garantire l’ordine pubblico, il comandante della Compagnia dei Carabinieri, Bartolo Taglietti ed il sindaco di, Anselmo Rotondo, hanno deciso di far proseguire la sfilata appena i Vigili del Fuoco daranno l’autorizzazione. Ilche ha preso fuoco è andato interamente distrutto.