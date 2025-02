Lanazione.it - Carnevale di Viareggio, dentro la “macchina”: cambio d’abito come al pit stop. Team addetto al guardaroba

, 23 febbraio 2025 – Firmare una costruzione, ma ritroversi a fare il mero movimentista e farlo con gusto e divertimento. È quello che stanno facendo, in questo2025, Stefano ed Umberto Cinquini costruttori di ‘tu mi vuoi’. “È 40 anni che firmo una costruzione per il, esattamente dal ‘È il re dei ciarlatani’ del 1985 - premette Umberto, mentre spinge il binario, che porta sul proscenio la ‘bellezza’ di turno - e mai mi ero trovato in una situazione simile, ma voglio dirlo con la massima onestà possibile, mi sto divertendo da matti. Mentre Umberto sta sul proscenio, suo fratello Stefano, altra firma della costruzione del carro, è intento a cambiare l’abito della bellezza di turno. Rivivi la diretta del terzo corso mascherato “Anche lui - dice ancora Umberto - si è reso disponibile alla causa, ma lo ha fatto con il massimo divertimento possibile, del resto erano anni che non ci divertimavo così”.