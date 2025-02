Biccy.it - Carlo Conti critica il politicamente corretto: “Ci vincola e impone freni”

, ospite a TvTalk da Mia Ceran, ha parlato del suo Festival di Sanremo. “Quest’anno il clima è stato di assoluto divertimento e clima di festa, non ci sono stati nessun bacio in prima fila né fiori distrutti le allusioni sono palesemente al bacio fra Fedez e Rosa Chemical e a Blanco, ndr. Poi un po’ di polemiche ci devono essere, altrimenti non è Sanremo“.In merito alle critiche fatte dai giornalisti ai cantanti,ha aggiunto: “I cantanti hanno risposto alle critiche, il confronto è sempre positivo, ognuno deve avere il suo ruolo in commedia. Dobbiamo sempre accettare laquando è fatta educatamente e dobbiamo sempre rispondere altrettanto educatamente. Questo è un grande gioco delle parti ed è giusto che ognuno esprima la propria opinione, magari qualcuno lo fa anche per mettersi un po’ in evidenza sia nel fare la domanda che nel dare la risposta“.