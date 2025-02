Lanazione.it - Carenza di contributi: "Siamo praticamente dipendenti dall’Europa. E la burocrazia ci stritola"

GROSSETO Sono momenti difficili per i titolari delle imprese agricole, sempre più schiacciati dal peso del sistema che non sempre le sostiene a sufficienza e contemporaneamente le risorse disponibili sono purtroppo sempre meno. A far suonare un campanello di allarme è Claudio Capecchi (foto), presidente di Cia Grosseto. In un momento storico complesso, il mondo agricolo è chiamato a fronteggiare sfide interconnesse che mettono a rischio la sua sostenibilità economica e produttiva. Insomma i costi di produzione crescono in maniera esponenziale, laè sempre più soffocante e a completare la tempesta perfetta ci pensano la concorrenza sleale e un clima che certo non è dalla parte degli agricoltori. Purtroppo, come di altri settori. Per Capecchi una delle questioni centrali che emergono con forza riguarda la progressiva riduzione delle risorse economiche destinate al comparto agricolo.