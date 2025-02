Card Reina | Messa speciale per il Papa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.15 Questa sera alle 17.30 nella Chiesa di San Giovanni Laterano a Roma il vicario delper la città,,presiederà unacon unaintercessione per la salute diFrancesco. Lo stesso faranno i parroci e i sacerdoti nelle celebrazioni di oggi. "In comunione di fede e di preghiera, ciascuno nella propria comunità - è l' invito del- innalzeremo al Signore la nostra supplica per il Santo Padre, affinché lo sostenga con la Sua grazia e lo ricolmi della forza necessaria per attraversare questa prova".